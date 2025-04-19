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Дьекереш, которым интересуются «МЮ» и «Арсенал», не стал исключать возможный уход из «Спортинга» в ближайшее время

Дьекереш, которым интересуются «МЮ» и «Арсенал», не стал исключать возможный уход из «Спортинга» в ближайшее время

Нападающий «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш высказался о возможной смене команды в ближайшее время, а также прокомментировал слухи о том, что лиссабонский клуб будет готов отпустить игрока за сумму менее 100 млн евро отступных, прописанных в его контракте.

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