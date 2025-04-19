Дьекереш, которым интересуются «МЮ» и «Арсенал», не стал исключать возможный уход из «Спортинга» в ближайшее время

Нападающий «Спортинга» и сборной Швеции Виктор Дьекереш высказался о возможной смене команды в ближайшее время, а также прокомментировал слухи о том, что лиссабонский клуб будет готов отпустить игрока за сумму менее 100 млн евро отступных, прописанных в его контракте.