Украинка забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов

Защитница украинской «Ворсклы» Яна Котик забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов. В четвертом туре квалификационного раунда женской Лиги чемпионов команда сыграла с итальянской «Ромой», уступив со счетом 1:6.