Украинка забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов

Защитница украинской «Ворсклы» Яна Котик забила два автогола за пять минут в матче Лиги чемпионов. В четвертом туре квалификационного раунда женской Лиги чемпионов команда сыграла с итальянской «Ромой», уступив со счетом 1:6.
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