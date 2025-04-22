Московские девятиклассники выбирают ОГЭ: 25 тысяч записались на два экзамена

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что почти 25 тысяч девятиклассников выбрали сдачу двух обязательных ОГЭ для поступления в колледжи, следуя новым образовательным нормам, утверждённым президентом Владимиром Путиным.
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