В Германии заметно подорожает популярный проездной билет

В Германии стоимость Deutschlandticket – популярного месячного проездного, позволяющего людям пользоваться всеми местными и региональными поездами, а также автобусами и метро по всей стране, – в следующем году вырастет примерно на 18%.
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