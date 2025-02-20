Ожесточённые бои в Курской области 20 февраля: ВС РФ наступают на Лебедевку и перерезают логистику ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ Утром 20 февраля 2025 года, на 197-й день военного противостояния в Курской области, российские войска продолжают активное наступление в приграничных районах, демонстрируя значительные успехи на нескольких направлениях.
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