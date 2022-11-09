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Суд обязал УНИКС выплатить Джарреллу Брэнтли 45 000 долларов за расторжение контракта

Баскетбольный арбитражный суд вынес решение в пользу форварда Джаррелла Брэнтли в споре с УНИКСом. Брэнтли покинул казанский клуб в марте этого года в связи с политической ситуацией.

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