Тайны мировой элиты. Кто эти нелюди, культивирующие сатанизм?

Борис Виленский

Разведке известны почти все имена членов Бильдербергского клуба, Комитета трёхсот, Череп и кости и других массонских лож. Можно организовать их уничтожение по одному или группами в разных частях света. Но почему это не делается? Вот уже не один десяток лет ищу ответа на этот вопрос и не нахожу. Очень похоже на мировой заговор.