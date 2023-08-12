Годный материал на тему мирового зла. Только удивляться тому не стоит. Тайна беззакония была в действии уже в апостольское время.
Тайны мировой элиты. Кто эти нелюди, культивирующие сатанизм?
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Марина Петрова
Мировая элита-это в первую очередь преступники, которых следует уничтожать беспощадно.
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2 час.
Борис Виленский
Разведке известны почти все имена членов Бильдербергского клуба, Комитета трёхсот, Череп и кости и других массонских лож. Можно организовать их уничтожение по одному или группами в разных частях света. Но почему это не делается? Вот уже не один десяток лет ищу ответа на этот вопрос и не нахожу. Очень похоже на мировой заговор.
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1 час.
Людмила Лиханова
Вы точно знаете, что ничего не делается? Это - тайна за тысячами печатей, но даже кое-кто, пересадив себе 7 (!) сердец все равно сдох. Или ему помогли сдохнуть? Как знать.
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1 час.
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