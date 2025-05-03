Белый дом запустил музыкальный стрим в стиле Lofi Girl с рисованным Трампом

На официальном YouTube-канале Белого дома появилась трансляция в стиле Lofi Girl, но вместо девочки с учебниками зрители видят мультяшного Дональда Трампа, подписывающего документы в Овальном кабинете под спокойную музыку.
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