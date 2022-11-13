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Верратти и «ПСЖ» близки к продлению контракта до 2026 года с повышением зарплаты до 12 млн евро

Хавбек Марко Верратти близок к продлению контракта с «ПСЖ» до 2026 года. Зарплата 30-летнего игрока сборной Италии в парижском клубе увеличится до 12 млн евро за сезон, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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