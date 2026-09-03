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Путин: новый указ вводит обязательства для бизнеса защищать свои предприятия

Путин: новый указ вводит обязательства для бизнеса защищать свои предприятия

Прежде у бизнеса не было обязательств защищать свои предприятия от украинских атак и тратить деньги на системы ПВО, их ввели новым указом, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии IX Восточного экономического форума.

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