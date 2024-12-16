"Купол Донбасса" сорвал 138 атак дронов ВСУ на мирных жителей ДНР

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" за прошедшую неделю сорвал 138 атак беспилотников ВСУ на мирных жителей и инфраструктуру Донецка и Макеевки.
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