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Радий Хабиров: «Салават Юлаев» – главный спортивный бренд Башкортостана. Ждем высокие места в чемпионате в этом году. Все вопросы по поддержке команды решаем совместно»

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководством «Салавата Юлаева» и пожелал клубу удачи в новом сезоне.

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