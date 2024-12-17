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  • Амара Карпова
    Совсем не интересны эти "люди"!!!фальш, подделки🤮12 цифр под посто...
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Присвоил сотни миллионов : в Китае казнили проворовавшегося чиновника

Присвоил сотни миллионов : в Китае казнили проворовавшегося чиновника

Сегодня утром в Китае казнили чиновника, который присвоил сотни миллионов из бюджета.В Китае казнили Ли Цзяньпина, бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии в зоне экономического и технологического освоения города Хух-Хото.

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