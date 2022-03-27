Чарльз Оливейра – о бое с Гейджи: «Все говорят, что я должен его перевести, но я верю в свою ударную мощь»

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра высказался о предстоящем поединке против Джастина Гейджи. Бразилец уверен, что может одержать победу не только за счет навыков в борьбе и джиу-джитсу.
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