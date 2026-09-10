Три комедии сентября: от закулисных страстей до погони за счастьем

Новый театральный сезон щедр на яркие комедии, в том числе премьерные. В течение трех вечеров «Театриум на Серпуховке» три из них, причем каждая по-своему отвечает на вопрос, что значит быть живым: через театральные интриги, через память о войне и любви или через абсурдную погоню за ускользающим счастьем.
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