Три комедии сентября: от закулисных страстей до погони за счастьем

Новый театральный сезон щедр на яркие комедии, в том числе премьерные. В течение трех вечеров «Театриум на Серпуховке» три из них, причем каждая по-своему отвечает на вопрос, что значит быть живым: через театральные интриги, через память о войне и любви или через абсурдную погоню за ускользающим счастьем.