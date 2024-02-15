"Как такое возможно?": Такер Карлсон сравнил метро Москвы и Нью-Йорка

Журналист заявил, что построенная 70 лет назад станция подземки выглядит лучше, чем любая в Америке.Американский журналист Такер Карлсон, приезжавший на прошлой неделе в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, поделился впечатлениями от столичного метрополитена.