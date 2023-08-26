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В Архангельске дети сотрудников патрульно-постовой службы нарисовали для своих родителей радостные пожелания

В преддверии 100-летия патрульно-постовой службы полиции член Общественного совета при УМВД России по Архангельской области Заслуженный художник Российской Федерации Сергей Сюхин организовал мастер-класс для детей сотрудников строевых подразделений.

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