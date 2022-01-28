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Москвичка сходила в Большой театр и осталась без кольца с бриллиантом

Москвичка сходила в Большой театр и осталась без кольца с бриллиантом

Московская полиция расследует кражу кольца с бриллиантом в туалете Большого театра. По словам потерпевшей, все произошло 4 января, когда она была на спектакле в театре, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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