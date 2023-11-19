Стоимость разработки проекта капремонта дома культуры в Жердевке снизили в 3 раза

Чем отличается цена от стоимости? - Научно-популярный журнал: «Как и Почему»

Научно-популярный журнал: «Как и Почему» - Стремитесь расширить свой кругозор, быть в курсе последних новостей из мира науки и получить новые знания? Все это можно сделать на страницах научно-популярного журнала «Как и Почему». Наши статьи – доказательство того, что научная информация не обязательно должна быть сложной и непонятной. Стараемся разложить все по полочкам и представить различные темы так, чтобы нашим читателям было интересно. А главное – после прочтения не осталось дополнительных вопросов. Рады активным обсуждениям в комментариях!