Психолог Лысакова посоветовала придумывать дополнительный стимул перед началом рабочей недели

Психолог Анастасия Лысакова рассказала, как справиться с синдромом понедельника. Перед началом недели необходимо придумывать дополнительный стимул, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
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