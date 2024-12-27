Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Ёлочка в кашпо: стильный и простой новогодний проект для дома

Ёлочка в кашпо: стильный и простой новогодний проект для дома

Создание уютной атмосферы в доме во время праздников – увлекательное и приятное занятие. Используя простые материалы и инструменты, можно создать поистине уникальный новогодний декор, который не купишь в магазине.

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