Владимир Рогов: Война дронов. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО России уничтожено 35 вражеских беспилотных летательных аппаратов: - 26 БпЛА – над территорией Республики Крым

Война дроновВ течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО России уничтожено 35 вражеских беспилотных летательных аппаратов:- 26 БпЛА – над территорией Республики Крым,- 8 – над Брянской,- 1 – над Белгородской областью.
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