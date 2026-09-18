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Пятый канал

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ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией

ПВО уничтожили 328 украинских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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