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Царьград

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Нафтогаз и MOL договорились о строительстве хранилищ в Венгрии

Нафтогаз и MOL договорились о строительстве хранилищ в Венгрии

Украинская компания "Нафтогаз" и венгерский концерн MOL подписали меморандум о строительстве хранилищ для нефтепродуктов возле границы.

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