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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА рассматривает два варианта арены для команды в Лас-Вегасе

План НБА по расширению лиги продвигается вперед: на прошлой неделе завершился второй этап подачи заявок на создание команды в Лас-Вегасе.

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