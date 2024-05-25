Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Мы даже не представляем, какую цену платят парни на передовой за то, чтобы мы с вами здесь просто жили

Об этом мало кто рассказывает. таких видео практически нет. Кстати, почему у Запада хронически не получается справиться с Россией? Не потому, что он слабее, погряз в недрах собственных задниц и транспереходов в состояние укропа и пьет лавандовый раф.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Самая тревожная новость -демография . А Вы спросите Путина , что сделано для этого ? Может Может Панфилова и может по двадцать эмбрионов вынашивать , и даже воспитывать , но тогда сколько же Панфиловых надо иметь в стране , чтобы решить  эту задачу . !!!! А кому поручено вообще решать эту задачу , может олигархам . Да плюнут они Вам в лицо не стесняясь . Зато Путин может с успехом оберегать их , не изымая как положено в революциях все их активы и даже не наказывая . А что это значит ? Тогда ведь получается наоборот он их всячески поддерживает ! Слушайте А ведь народ может сделать по-другому и соберёт их в кучу и под загран.  отрядами их погонит впереди себя на бойню . И вот тогда будет смысл иметь плевать в народ или грабить его наглым образом Знаете , это когда верха думают , что надо держать всегда народ в ежовых рукавицах . Вы и так сдоили народ , что скоро вместо молока будем сперму сдавать литрами . Посмотрите , из всех новостей по стране сколько вороватых должностных лиц погрязли в коррупции ,и в каких размерах , что только одного тряхни и обеспечить можно всех малоимущих , а Вы , что делаете , берёте и вкладываете в следующие предприятия и программы , но для кого же они создаются . и при этом говорите что денег хватает и тут в дело вступает не разум , а бюрократические законы по которым все неимущие никогда не получат требуемого . А они между прочим живые люди . Они должны есть, пить , одеваться , следить и работать на своих загородных участках , воспитывать детей ,  помогать им воспитывать внуков , и ещё тысячи дел , которые делают все нормальные люди . Вот Дума поговорила про увеличение пенсий и пособий и вышли из зала и забыли . А Вы хоть знаете что Гос.  ДУМОЙ у нас руководит африканец . Но ведь показали по ТВ лицо  чернее чем у индуса и я не смог разобрать кто это  , а поехал в ИРАН , приедет ещё чернее и суше . Слушайте , а если ещё на пару похорон слетает , то он же в мумию превратится , мне его даже жалко  .
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