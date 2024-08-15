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Закон, порядок, государство

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На Сахалине осудят предпринимательницу за хищение бюджетных денег, выделенных на медицинскую технику

Семь лет назад обвиняемая зарегистрировала в налоговом органе компанию по оптовой продаже технического оборудования.

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