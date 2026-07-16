Живая Кубань
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Живая Кубань

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Часть Крыма остаётся без света. Люди сидят без электричества дни напролёт. Украина продолжает обстреливать полуостров

Часть Крыма остаётся без света. Люди сидят без электричества дни напролёт. Украина продолжает обстреливать полуостров

Часть Крыма остаётся без света. Люди сидят без электричества дни напролёт. Украина продолжает обстреливать полуостровВ Крыму ряд населённых пунктов остаётся без электричества.

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