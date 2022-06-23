CNN планирует снять постановки терактов в Одессе: Минобороны России

МОСКВА (ИА Реалист). Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в Одессу уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
МОСКВА (ИА Реалист). Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов в Одессу уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.
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