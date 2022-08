В новом исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета (University of Washington’s School of Medicine) обнаружили, что почти половина случаев рака во всем мире связана с известными факторами риска, в первую очередь с табаком или алкоголем.