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The National Interest: Смена руководства Израиля не приведет к изменению его политики

The National Interest: Смена руководства Израиля не приведет к изменению его политики

Утверждение о том, будто отставка Нетаньяху сама по себе значительно улучшит американо-израильские отношения в долгосрочной перспективе, является преувеличенным и ошибочным, полагает сотрудник Американского совета по внешней политике Лоуренс Хаас.

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