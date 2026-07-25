The National Interest: Смена руководства Израиля не приведет к изменению его политики

Утверждение о том, будто отставка Нетаньяху сама по себе значительно улучшит американо-израильские отношения в долгосрочной перспективе, является преувеличенным и ошибочным, полагает сотрудник Американского совета по внешней политике Лоуренс Хаас.
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