Российские полицейские займутся работой «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
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Российские полицейские займутся работой «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».