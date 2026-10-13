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Царьград

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«Славянка-ЧКПЗ» победила МБА-МГУСиТ-2 в стартовом матче Суперлиги

«Славянка-ЧКПЗ» победила МБА-МГУСиТ-2 в стартовом матче Суперлиги

Челябинская команда обыграла московский МБА-МГУСиТ-2 со счетом 53:49. Решающий рывок хозяйки совершили в заключительной четверти, вырвавшись вперед после точных бросков Карины Перемениной и Ксении Филимоновой.

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