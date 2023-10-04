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Прохожий изнасиловал школьницу средь бела дня в Петербурге

Прохожий изнасиловал школьницу средь бела дня в Петербурге

Педофил напал на девочку в парке.фото: t.me/gumvdso--> Неизвестный мужчина надругался над 13-летней девочкой в районе Шушары в Петербурге.

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Комментарии
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Виктор Асманкин
Кастрировать и на нары
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4 час.
W
Walery
Однако... все маньяки в комментариях, не так ли?
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3 час.
Геннадий Бережнов
Вот Спросить бы Бастрыкина и прокурора, а вот если эта беда коснётся их окружения, то они так и будут либеральничать? Однако их дети пешком не ходят. Смертная казнь однозначно!
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1 час.

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