Прохожий изнасиловал школьницу средь бела дня в Петербурге

Однако... все маньяки в комментариях, не так ли?

Геннадий Бережнов

Вот Спросить бы Бастрыкина и прокурора, а вот если эта беда коснётся их окружения, то они так и будут либеральничать? Однако их дети пешком не ходят. Смертная казнь однозначно!