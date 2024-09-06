JPMorgan: ОПЕК+ сохранит стабильным производство нефти на следующий год Татьяна АрестоваАналитики JPMorgan прогнозируют, что ОПЕК+ сохранит текущие уровни производства нефти как минимум на протяжении следующего года.
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