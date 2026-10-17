Такую перспективу обсуждают китайские учёные. Подобные операции уже проводили на животных: мышах и обезьяне, которая прожила после пересадки около 20 часов.
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