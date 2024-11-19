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США хотят создать прототипы новых крылатых ракет. Инженерам дали только три года

США хотят создать прототипы новых крылатых ракет. Инженерам дали только три года

Через три года США хотят получить прототипы новых крылатых ракет. Но для этого инженерам стоит потрудиться.

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