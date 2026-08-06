Карлсон предложил «манифест» для разочаровавшихся республиканцев

Американский журналист Такер Карлсон, ранее заявлявший о намерении участвовать в создании новой политической силы в США, обнародовал альтернативную программу для сторонников движения MAGA, разочаровавшихся в текущей политической системе.
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