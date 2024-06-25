МО РФ: Силы ПВО сбили 30 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями

Минобороны РФ заявило о попытках Украины ударить 30 беспилотниками по двум регионам России. Минувшей ночью, по данным оборонного ведомства, противни предпринял попытку нанести удар по Воронежской и Белгородской областям.
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