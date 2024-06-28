Украина подверглась массированным ракетным ударам: новые взрывы в разных регионах страны

Украина переживает очередную волну ракетных ударов со стороны России. По состоянию на вечер 27 июня взрывы были зафиксированы в нескольких регионах, включая столицу страны Киев, Хмельницкую, Ивано-Франковскую и Полтавскую области.
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