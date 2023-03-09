Военное обозрение

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Президент Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси призвала правительство не применять силу в отношении протестующих

Президент Грузии на фоне беспорядков в Тбилиси призвала правительство не применять силу в отношении протестующих

Очередная волна беспорядков и массовых акций протеста прокатилась по грузинской столице. Напомним, что поводом для митингов стал новый закон, в котором медиа и политическим силам, получающим не менее 20% финансирования из-за рубежа, предписано зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

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