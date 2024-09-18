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Китай

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Си Цзиньпин призвал принять дальнейшее всестороннее углубление реформ в качестве движущей силы, чтобы открыть новые горизонты в области защиты экологии и высококачественного развития бассейна реки Хуанхэ

Ланьчжоу, 17 сентября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин 12 сентября во второй половине дня председательствовал на совещании по всестороннему продвижению защиты экологии и высококачественного развития бассейна реки Хуанхэ в городе Ланьчжоу /адм.

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