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Американский военный эксперт сравнил Зеленского с Гитлером

Американский военный эксперт сравнил Зеленского с Гитлером

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Военный эксперт, американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис сравнил Владимира Зеленского, срок президентских полномочий которого истек 20 мая 2024 года, с Адольфом Гитлером.

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