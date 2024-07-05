Спустя 24 года осудят боевика за участие в нападении на пермский ОМОН в Чечне

ПЕРМЬ, 5 июля, ФедералПресс. Главное следственное управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу вместе с ФСБ завершили расследование дела в отношении участника нападения на сотрудников прикамского ОМОНа в 2000 году в Чечне.
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