В Ивановской области бесхозную плотину передали в муниципальную собственность

Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений и выявила, что в поселке Новописцово Вичугского муниципального района находится бесхозяйная плотина на реке Сунжа.
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