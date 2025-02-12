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Ивановские новости

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В Ивановской области бесхозную плотину передали в муниципальную собственность

В Ивановской области бесхозную плотину передали в муниципальную собственность

Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности гидротехнических сооружений и выявила, что в поселке Новописцово Вичугского муниципального района находится бесхозяйная плотина на реке Сунжа.

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