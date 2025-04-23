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Замгендиректора «Крыльев» о серии без поражений из 4 игр: «Разговоры на повышенных тонах на собраниях? Осинькин умеет вовремя сказать нужные слова и в такой форме»

После 25 туров самарцы занимают в Мир РПЛ 11-е место. — В конце марта после разгрома от махачкалинского «Динамо» губернатор Федорищев проводил встречу с руководством клуба, главным тренером и игроками.

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