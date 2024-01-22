Российская орбитальная станция получит суперкомпьютер

Заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия» (входит в Роскосмос), главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС), Владимир Кожевников, заявил, что РОС получит суперкомпьютер, который будет обрабатывать данные со спутниковых группировок.
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