Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ответ противникам современного российского уклада

Ответ противникам современного российского уклада

(Всякого рода неокомми визжащим о том что Путин угробил Россию) =============================================== Не собирался писать это статьей, но, поскольку, я забанен у Товарища Холода за утверждение, что в России наладили выпуск Суперджетов и МС-21, придется теперь отвечать на такое публично.

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Комментарии
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Игорь Максаков
СССР был и остаётся в умах нормальных людей самой лучшей страной в мире и с самой правильной идеологией!
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12 час.
Астон Мартин
По делам судят а не по разным словосочетаниям и имитационным политическим реверансам , в СССР планировали делали и получалось , там цивилизация а ее целенаправленно уничтожили , и запад несмотря на все противостояние считался с великим государством СССР , если бы не подлый удар в под дых  различными реформами и так называемыми  обновлениями , сменами политического курса без запроса от населения (капитализма мало кто хотел в СССР кроме олигархической прослойки сынков партноменклатуры , которые ухнули государство в яму и которые сотрудничали с неким комитетом 300 и подозрение вызывает что практически одни и те же реформы прошли по всей социалистической платформе государств но запрет на производство коснулось в большей степени на СССР , ему оставили нишу сырьевого придатка , по аналогии с африканскими странами ) , из нашей страны сделали некий полузападный суррогат из которого черпали недра для запада , великую космическую и наукоемкую державу сделали придатком запада и самим надо увидеть кто этому потворствовал и кстати торговля с западом никуда не делась и сотрудничество с америкой да и не только продолжается , только вот о чем это говорит ???🤔
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11 час.
михаил ошкин
Сплошное словоблудие.
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11 час.

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