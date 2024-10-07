Астон Мартин

По делам судят а не по разным словосочетаниям и имитационным политическим реверансам , в СССР планировали делали и получалось , там цивилизация а ее целенаправленно уничтожили , и запад несмотря на все противостояние считался с великим государством СССР , если бы не подлый удар в под дых различными реформами и так называемыми обновлениями , сменами политического курса без запроса от населения (капитализма мало кто хотел в СССР кроме олигархической прослойки сынков партноменклатуры , которые ухнули государство в яму и которые сотрудничали с неким комитетом 300 и подозрение вызывает что практически одни и те же реформы прошли по всей социалистической платформе государств но запрет на производство коснулось в большей степени на СССР , ему оставили нишу сырьевого придатка , по аналогии с африканскими странами ) , из нашей страны сделали некий полузападный суррогат из которого черпали недра для запада , великую космическую и наукоемкую державу сделали придатком запада и самим надо увидеть кто этому потворствовал и кстати торговля с западом никуда не делась и сотрудничество с америкой да и не только продолжается , только вот о чем это говорит ???🤔