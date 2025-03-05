Мониторинг работы Химовского сельского исполнительного комитета.

27 февраля 2025 года начальник отдела загса Бобруйского райисполкома Марина Емельянова в составе рабочей группы Бобруйского райисполкома приняла участие в мониторинге работы Химовского сельского исполнительного комитета.
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