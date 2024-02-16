Как рассказал в ходе выступления на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по имеющейся у Москвы информации, Евросоюз предложил передать киевскому режиму дальнобойное оружие, чтобы «достать до сердца России».
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